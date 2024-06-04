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Haberler Galeri Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 20:10

Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen futbol kulüplerini listeledi. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bulunduğu dev listede bir Süper Lig takımı ilk 20'ye girdi. Birinci sırada takım şaşırtmazken Türk kulüplerinin de bulunduğu sıralama dikkat çekti. İşte sosyal medyada dünyanın en çok takipçisi olunan futbol kulüpleri

Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

İŞTE EN ÇOK TAKİP EDİLEN KULÜPLER

Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

1- Real Madrid

X: 85.3 milyon
Instagram: 159. 3 milyon
Facebook: 123 milyon
TikTok: 43.4 milyon
TOPLAM: 410.9 milyon

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Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

2- Barcelona

X: 84.9 milyon
Instagram: 127.5 milyon
Facebook: 114 milyon
TikTok: 34.3 milyon
TOPLAM: 360.7 milyon

Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

3- Manchester United

X: 43.7 milyon
Instagram: 63.9 milyon
Facebook: 83 milyon
25.8 milyon
TOPLAM: 216.3 milyon

Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi

4- Paris St-Germain

X: 24.9 milyon
Instagram: 64.7 milyon
Facebook: 52 milyon
TikTok: 42.5 milyon
TOPLAM: 184.1 milyon

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