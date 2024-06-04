Giriş Tarihi: 04.06.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
20:10
Sosyal medyaya damga vurdular! Dünyanın en çok takipçisi olan kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi listede ilk 20’ye girdi
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen futbol kulüplerini listeledi. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bulunduğu dev listede bir Süper Lig takımı ilk 20'ye girdi. Birinci sırada takım şaşırtmazken Türk kulüplerinin de bulunduğu sıralama dikkat çekti. İşte sosyal medyada dünyanın en çok takipçisi olunan futbol kulüpleri