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Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

Finans dergisi , 4 koşula bakarak dünyanın en değerli 21 futbolcusunun listesini çıkardı.

Kontratlarının süresi, maaşları ve bonservis değerleri, bireysel istatistikleri (gol, asist, dripling, diğer istatistikleri), takım performansı ve karakteristiği (maç sonuçları, ligin rekabetçiliği, takımın finansal değeri), takımın oyuncuya olan bağlılığı (oyuncu, takım için ne derece değerli) koşullarını uygularak oyuncuların bonservis değerleri oluşturuldu.

İşte dünyanın en değerli oyuncuları...

Giriş Tarihi: 08.09.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 16:34
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  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

GABRIEL JESUS - CITY
DEĞERİ: 90 MİLYON EURO

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  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

CHRISTIAN ERIKSEN - TOTTENHAM
DEĞERİ: 90.1 MİLYON EURO

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  • 3
  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

LUIS SUAREZ -
DEĞERİ: 90.2 MİLYON EURO

  • 4
  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

ROBERT LEWANDOWSKI -
DEĞERİ: 90.9 MİLYON EURO

  • 5
  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

MARC-ANDRE TER STEGEN -
DEĞERİ: 92.7 MİLYON EURO

  • 6
  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

PAULO DYBALA -
DEĞERİ: 97 MİLYON EURO

  • 7
  • 21
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
Dünyanın en değerli 21 futbolcusu

ROBERTO FIRMINO - LIVERPOOL
DEĞERİ: 99.6 MİLYON EURO

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