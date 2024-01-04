Giriş Tarihi: 04.01.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
22:30
Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…
Futbol üzerine en büyük veri paylaşım sitelerinden birisi olan Transfermarkt, Avrupa liglerinde yer alan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Buna göre dünyanın da en değerli ilk 11'i belli oldu. Birçok dünya yıldızının yer aldığı dev liste, tam 1 milyar 310 milyon Euro değere sahip. İşte dünyanın en değerli ilk 11'inde yer alan futbolcular...