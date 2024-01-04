Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 22:30

Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

Futbol üzerine en büyük veri paylaşım sitelerinden birisi olan Transfermarkt, Avrupa liglerinde yer alan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Buna göre dünyanın da en değerli ilk 11'i belli oldu. Birçok dünya yıldızının yer aldığı dev liste, tam 1 milyar 310 milyon Euro değere sahip. İşte dünyanın en değerli ilk 11'inde yer alan futbolcular...

Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

İşte dünyanın en değerli ilk 11'inde yer alan futbolcular...

Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

Mike Maignan

Milan - 45 milyon euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

Saliba

Arsenal - 75 milyon euro

Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

Ruben Dias

Manchester City - 80 milyon euro

Dünyanın en değerli ilk 11’i belli oldu! Dudaklarınızı uçuklatacak rakam: Tam 1 milyar 310 milyon Euro…

Gvardiol

Manchester City - 80 milyon euro

SON DAKİKA