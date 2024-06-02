Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye’den tam 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyi stadyumları

İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılında yayınladı. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen 100 stadyumluk dev liste, futbolseverlerin ilgisini çekti. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listeye haberimizden göz atabilirsiniz. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu...