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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig'den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:42

Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig'den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

FourFourTwo dergisi, geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi stadyumları listesini 2024 yılına uyarlayarak derledi. Türkiye'den de tam 3 stadyuma yer verilen 100 stadyumluk dev liste, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listede Türkiye'den hangi statların girdiği de merak uyandırdı. Dünyanın en 100 stadyumunun yer aldığı haberimize göz atabilirsiniz. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu...

Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig’den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARI

Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig’den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

100. Kenilworth Road

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Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig’den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

99. The Float

Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig’den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

98. Etihad Stadium

Dünyanın en iyi 100 stadyumunu belirlediler! Süper Lig’den tam 3 stat damga vurdu: İşte en iyi 100 stadyum

97. Henningsvaer Stadion

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