Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
13:43
Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...
İngiliz menşeli dünyanın en çok okunan spor dergilerinden birisi olan FourFourTwo, 2010'lu yıllara damgasını vuran dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü açıkladı. Listede büyük sürprizler de yer alırken Süper Lig'de görev yapmış olan 2 teknik direktörün de yer alması göze çarptı. İşte kimsenin tahmin bile edemediği o teknik direktörler ve dev liste...