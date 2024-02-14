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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:43

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

İngiliz menşeli dünyanın en çok okunan spor dergilerinden birisi olan FourFourTwo, 2010'lu yıllara damgasını vuran dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü açıkladı. Listede büyük sürprizler de yer alırken Süper Lig'de görev yapmış olan 2 teknik direktörün de yer alması göze çarptı. İşte kimsenin tahmin bile edemediği o teknik direktörler ve dev liste...

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

İŞTE 2010'LARIN EN İYİ 32 TEKNİK DİREKTÖRÜ

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

32. Mark Robins

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Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

31. Jorge Sampaoli

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

30. Heimir Hallgrimsson

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig’den 2 hoca var...

29. Gareth Southgate

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