Giriş Tarihi: 12.07.2024 17:38
Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in efsaneleri 32 yıldızlık listeyi yıktı geçti
İngiltere merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi frikik kullanan futbolcularını derledi. Futbol tarihine damga vuran bu isimler arasında Süper Lig'de de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. 32 futbolcunun yer aldığı listeyi adeta yıkıp geçen Süper Lig'in yıldızları, futbolseverler tarafından merak edildi. İşte dünyanın en iyi frikik kullanan 32 futbolcusu...