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Haberler Galeri Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30'da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 18:16

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30'da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

Son dakika haberleri… Dünyanın en ünlü futbol dergilerinden birisi olan FourFourTwo, en iyi 32 futbol kulübünü açıkladı. Listeyi yaparken, kulüplerin tarihleri, başarıları ve taraftar sayılarını dikkate alan FourFourTwo, Süper Lig devlerine de listede yer verdi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği sıralamada Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bulundu. İşte dünyanın en büyük 32 futbol takımı…

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

Son dakika haberleri… Dünyanın en ünlü futbol dergilerinden birisi olan FourFourTwo, en iyi 32 futbol kulübünü açıkladı Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği sıralamada Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bulundu.

İşte dünyanın en büyük 32 futbol takımı…

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

1- Real Madrid

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Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

2- Barcelona

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

3- Manchester United

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

4- Bayern Münih

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