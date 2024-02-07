Giriş Tarihi: 07.02.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
18:16
Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30'da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…
Son dakika haberleri… Dünyanın en ünlü futbol dergilerinden birisi olan FourFourTwo, en iyi 32 futbol kulübünü açıkladı. Listeyi yaparken, kulüplerin tarihleri, başarıları ve taraftar sayılarını dikkate alan FourFourTwo, Süper Lig devlerine de listede yer verdi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği sıralamada Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bulundu. İşte dünyanın en büyük 32 futbol takımı…