Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30’da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…

Son dakika haberleri… Dünyanın en ünlü futbol dergilerinden birisi olan FourFourTwo, en iyi 32 futbol kulübünü açıkladı Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği sıralamada Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bulundu.

İşte dünyanın en büyük 32 futbol takımı…