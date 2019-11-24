Dünyanın en yakışıklı futbolcuları kimler? Aralarında Türkiye'den bir futbolcu da var!
Dünyanın en yakışıklı futbolcuları kimler? Aralarında Türkiye'den bir futbolcu da var!
Dünyanın en yakışıklı futbolcuları kimler? Bu ilginç sorunun cevabını aradılar! Elbette bu sorunun cevabı biraz göreceli de olsa bakın listede hangi isimler yer aldı. Dünyanın en yakışıklı futbolcularını belirlediler ve aralarına Türkiye'den bir futbolcuyu da eklediler! İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi ilginç bir işe imza attı. İspanyol gazete dünyanın en yakışıklı futbolcularını listeledi. Listede kimileri sürpriz sayılabilecekken kimileri yıllardan beri yakışıklılık konusunda fazlasıyla bilinen yıldızlar. Peki bu 20 kişilik listede kimler var? Ünlü gazete Türkiye'de futbol hayatına devam eden ve hepimizin gayet iyi tanıdığı bir futbolcuyu da listeye eklemeyi ihmal etmedi. İşte o yıldızlar!
Giriş Tarihi: 24.11.2019
10:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
10:31
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