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Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın:

Leicester City'nin rezerv kadrosunda yer alan 19 yaşındaki , dünyanın en zengin futbolcusu durumunda...

Giriş Tarihi: 07.01.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 16:24
Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Dünyanın en zengin futbolcusunun Barcelonalı Lionel Messi ya da Real Madridli Cristiano Ronaldo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!

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Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 20, 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor!

Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 19 yaşındaki , dünyanın en zengin futbolcusu durumunda!

Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızların kazandığı yüklü meblağlara rağmen hala dünyanın en zengin futbolcusu!

Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

'ın servetinin 14 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen futbolcu, şu anda İngiltere'de forma giyiyor.

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