Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah

Leicester City'nin rezerv kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda... Dünyanın en zengin futbolcusunun Barcelonalı Lionel Messi ya da Real Madridli Cristiano Ronaldo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil! Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 20, 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor! Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda! Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızların kazandığı yüklü meblağlara rağmen hala dünyanın en zengin futbolcusu! Faiq Bolkiah'ın servetinin 14 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen futbolcu, şu anda İngiltere'de forma giyiyor.