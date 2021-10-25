EDHO'da İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin tanıtım fragmanında görülen, Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakterinin başından vurulduğu sahne diziye damgasını vurdu. Bu kapsamda; "EDHO İlyas ölüyor mu? EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. İşte "EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas ölüyor mu?" sorularının yanıtları!