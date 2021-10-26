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Haberler Galeri EDHO'da İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi ve Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 07:30

EDHO'da İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi ve Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin tanıtım fragmanında görülen, Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakterinin başından vurulduğu sahne diziye damgasını vurdu. Bu kapsamda; "EDHO İlyas ölüyor mu? EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. İşte "EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas ölüyor mu?" sorularının yanıtları!

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının ve Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, İlyas Çakırbeyli'nin kanlar içinde kaldığı sahne damgasını vururken dizinin hayranları "EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Öte yandan; EDHO yeni sezon yeni bölüm 26 Ekim Salı akşamı ekranlara gelecek.

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.

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EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER!

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

YER ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Güldür Güldür

Poyraz Karayel

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri

Kırık Kanatlar

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