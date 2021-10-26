EDHO'da İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas ölecek mi ve Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.