El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak El Clasico heyecanı için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları stadyumu dolduracak ve La Liga'yı canlı canlı yaşayacak. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, PSG'i elemenin verdiği güçle karşılaşmanın şanslı tarafında görülüyor. Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico galibiyetinin peşinde olacak. Real Madrid Barcelona maçı öncesi Real Madrid 66 puanla lider durumunda, Barcelona ise bir maç eksikliği ile 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, El Clasico hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...



REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



La Liga'nın 29. Hafta karşılaşması 20 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.