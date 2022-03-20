Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
12:03
El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid'in ev sahibi olacağı maça bu hafta UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona konuk olacak. La Liga'nın 29. Haftasında oynanacak maça iki takım da yoğun bir tempoda hazırlandı. Barcelona'nın uzun bir süredir kazanmayı beklediği El Clasico heyecanı dünyanın dört bir yanından futbolseveri ekranlara kilitleyecek. Peki, El Clasico ne zaman, saat kaçta, Real Madrid - Barcelona hangi kanalda? İşte cevabı ve muhtemel 11'ler