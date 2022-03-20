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Haberler Galeri El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:03

El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid'in ev sahibi olacağı maça bu hafta UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona konuk olacak. La Liga'nın 29. Haftasında oynanacak maça iki takım da yoğun bir tempoda hazırlandı. Barcelona'nın uzun bir süredir kazanmayı beklediği El Clasico heyecanı dünyanın dört bir yanından futbolseveri ekranlara kilitleyecek. Peki, El Clasico ne zaman, saat kaçta, Real Madrid - Barcelona hangi kanalda? İşte cevabı ve muhtemel 11'ler

El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak El Clasico heyecanı için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları stadyumu dolduracak ve La Liga'yı canlı canlı yaşayacak. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, PSG'i elemenin verdiği güçle karşılaşmanın şanslı tarafında görülüyor. Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico galibiyetinin peşinde olacak. Real Madrid Barcelona maçı öncesi Real Madrid 66 puanla lider durumunda, Barcelona ise bir maç eksikliği ile 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, El Clasico hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 29. Hafta karşılaşması 20 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

EL CLASICO HANGİ KANALDA?

200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak dev maç, D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRID KADRO

Courtois, Vazquez, Fernandez, Alaba, Mendy, Casemiro, Valderde, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Benzema

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El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

BARCELONA KADRO
Ter Stegen, Alves, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Adama, Torres, Aubameyang

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