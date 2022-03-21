El Clasico sonrası Shakira'dan Real Madrid'e olay gönderme! Gerrard Pique'ye övgü: "Kocam diye demiyorum..."

İspanya La Liga'nın 29. haftasında tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico maçında lider Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Dev maçta baştan sona kadar üstün oynayan Barcelona, Santiago Bernabau'da ezeli rakibi karşısında 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.