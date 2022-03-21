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Haberler Galeri El Clasico sonrası Shakira'dan Real Madrid'e olay gönderme! Gerrard Pique'ye övgü: "Kocam diye demiyorum..."
Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 00:13

El Clasico sonrası Shakira'dan Real Madrid'e olay gönderme! Gerrard Pique'ye övgü: "Kocam diye demiyorum..."

İspanya La Liga'nın 29. haftasında iki ezeli rakibin mücadelesinde El Clasico'da Barcelona, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek üst üst 5. galibiyetini aldı. Dev maçın ardından Katalan ekibinin başarılı savunmacısı Pique'nin eşi Shakira, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Real Madrid'e gönderme yaptı.

El Clasico sonrası Shakira’dan Real Madrid’e olay gönderme! Gerrard Pique’ye övgü: Kocam diye demiyorum...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico maçında lider Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Dev maçta baştan sona kadar üstün oynayan Barcelona, Santiago Bernabau'da ezeli rakibi karşısında 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

El Clasico sonrası Shakira’dan Real Madrid’e olay gönderme! Gerrard Pique’ye övgü: Kocam diye demiyorum...

Katalan ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 29' ve 51'de Pierre Aubameyang, 38'de Ronald Araujo ve 47'de Ferran Torres kaydetti.

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El Clasico sonrası Shakira’dan Real Madrid’e olay gönderme! Gerrard Pique’ye övgü: Kocam diye demiyorum...

Barcelona attığı 4 golün yanı sıra girdiği birçok gol pozisyonundan da yararlanamazken güçlü rakibine karşı tarihi fark atma şansını da kaçırdı.

El Clasico sonrası Shakira’dan Real Madrid’e olay gönderme! Gerrard Pique’ye övgü: Kocam diye demiyorum...

Katalan ekibinin farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois önledi.

El Clasico sonrası Shakira’dan Real Madrid’e olay gönderme! Gerrard Pique’ye övgü: Kocam diye demiyorum...

XAVI BU KEZ KAZANDI

42 yaşındaki genç teknik adam Xavi , ilk El Clasico'sunda Kral Kupası'nda güçlü rakibine yenilirken Real Madrid karşısında çıktığı 2. El Clasico maçında sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.

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