Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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El Clasico sonrası Shakira'dan Real Madrid'e olay gönderme! Gerrard Pique'ye övgü: "Kocam diye demiyorum..."
İspanya La Liga'nın 29. haftasında iki ezeli rakibin mücadelesinde El Clasico'da Barcelona, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek üst üst 5. galibiyetini aldı. Dev maçın ardından Katalan ekibinin başarılı savunmacısı Pique'nin eşi Shakira, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Real Madrid'e gönderme yaptı.