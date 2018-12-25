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Emenike bombası!

Spor Toto 1. Lig takımlarından , 'nin eski futbolcusu 'yi transfer etmek üzere.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:37
Emenike bombası!

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan , transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Emenike bombası!

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlıların şu an boşta olan golcü ile görüştüğü iddia edildi.

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Emenike bombası!

Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

Emenike bombası!

Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor'da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu.

Emenike bombası!

1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Emenike bombası!

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.

Emenike bombası!

Ardından ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi.

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