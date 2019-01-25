Emre Bol: "Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin..."

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendi. Fotomaç yazarı Emre Bol, oynanan futbolu, Ersun Yanal'ı ve Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi. Sevgili Fenerbahçeli futbolcular; size ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum! Ne yazık ki iki hedefiniz kalmış koskoca sezonda... Biri Başakşehir'in elendiği, Beşiktaş'ın zaten olmadığı kupayı almak diğeri ise 'kümede kalmak!' Yazıklar olsun size! Ersun hoca kusura bakma ama sana da yazıklar olsun! Fizik olarak hiçbir zaman senin istediğin düzeye çıkamayacak olan takımı, kendi sisteminle oynatmaya çalıştığın için. Bu kadro senin istediğin oyunu oynamaya muktedir değil. Neden bu kadar uzun bir süre bunu anlayamadın? İlk yarıda Fenerbahçe'yi tutan her takım ciğerini söküyor, puanı alıyor. Ya da dün gece olduğu gibi turu! Ali Başkan; ne olursa olsun Fenerbahçe düşmez deme sakın. Vallahi billahi şu kadro küme düşer, anlamazsın. Tarihe 'Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan' olarak geçersin.