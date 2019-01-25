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  • Emre Bol: "Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin..."

Emre Bol: "; 'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin..."

, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendi. Fotomaç yazarı Emre Bol, oynanan futbolu, Ersun Yanal'ı ve 'u sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:16
Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Sevgili Fenerbahçeli futbolcular; size ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum! Ne yazık ki iki hedefiniz kalmış koskoca sezonda...

Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Biri Başakşehir'in elendiği, Beşiktaş'ın zaten olmadığı kupayı almak diğeri ise "kümede kalmak!" Yazıklar olsun size!

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Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Ersun hoca kusura bakma ama sana da yazıklar olsun! Fizik olarak hiçbir zaman senin istediğin düzeye çıkamayacak olan takımı, kendi sisteminle oynatmaya çalıştığın için.

Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Bu kadro senin istediğin oyunu oynamaya muktedir değil. Neden bu kadar uzun bir süre bunu anlayamadın?

Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

İlk yarıda 'yi tutan her takım ciğerini söküyor, puanı alıyor. Ya da dün gece olduğu gibi turu!

Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Ali Başkan; ne olursa olsun düşmez deme sakın. Vallahi billahi şu kadro küme düşer, anlamazsın.

Emre Bol: Ali Koç; Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan olarak tarihe geçersin...

Tarihe "'yi küme düşüren Başkan" olarak geçersin.

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