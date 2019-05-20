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  • 'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' 'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

'ın karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası ligdeki şampiyonluğunu garantilemesi ile sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye'nin birçok yerinde sokaklara dökülen ve şampiyonluğu kutlayan Cimbomlular en çok da takımın kalbi olan 'da sevindi. Maçın ardından Florya'da toplanan binlerce Galatasaraylı, futbolcular ve 'le beraber şampiyonluğu doyasıya kutladı.Florya sabaha kadar 'En büyük Cimbom başka büyük yok' tezahüratları ile inledi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 08:39
'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

'ın karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası ligdeki şampiyonluğunu garantilemesi ile sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye'nin birçok yerinde sokaklara dökülen ve şampiyonluğu kutlayan Cimbomlular en çok da takımın kalbi olan 'da sevindi. Maçın ardından Florya'da toplanan binlerce Galatasaraylı, futbolcular ve 'le beraber şampiyonluğu doyasıya kutladı.Florya sabaha kadar 'En büyük Cimbom başka büyük yok' tezahüratları ile inledi. İşte o anlar...

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , elde ettiği başarıyı taraftarıyla kutladı.

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'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol maçının ardından takım otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Teknik Direktörü , Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator " tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi.

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Şampiyonluk kutlamalarının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerden ayrıldı.

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