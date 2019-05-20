'En büyük Cimbom başka büyük yok!' Florya'da yer gök böyle inledi... Şampiyonluk kutlamaları...

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası ligdeki şampiyonluğunu garantilemesi ile sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye'nin birçok yerinde sokaklara dökülen ve şampiyonluğu kutlayan Cimbomlular en çok da takımın kalbi olan Florya'da sevindi. Maçın ardından Florya'da toplanan binlerce Galatasaraylı, futbolcular ve Fatih Terim'le beraber şampiyonluğu doyasıya kutladı.Florya sabaha kadar 'En büyük Cimbom başka büyük yok' tezahüratları ile inledi. İşte o anlar...