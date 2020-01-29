Ergin Ataman unutamadığı Kobe Bryant anısını anlattı

"TÜRKİYE'YE REKLAM FİLMİ İÇİN GELDİĞİNDE BİLE ANTRENMAN YAPTI"

Geçen pazar günü yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ın ölümünün çok acı olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Tabii ki tüm dünya sporu için çok trajik bir son oldu Kobe Bryant efsanesinin bu şekilde son bulması. Dünyadaki yankılarına baktığımızda, oynarken nasıl büyük bir efsaneyse, vefat ettiği zaman da nasıl insanlar tarafından sevildiği ve nasıl bir efsane olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hepimiz için büyük bir şok. Hiç beklenmedik bir şekilde, kızını antrenmana götürürken, bir helikopter kazasında vefat etmiş olması çok acı. Kobe, müthiş bir basketbolcuydu. Ben basketbolla ilgilenmeye başladığım günden itibaren izlemekten keyif aldığım, herkesin izlemekten keyif aldığı, sporsever birçok insanın sabaha karşı uyanıp, Kobe Bryant'ın maçlarını izlediği bir oyuncu. Sadece basketbolcu olarak değil, bence dünya spor tarihinin, rahmetli birçok oyuncu var, Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane Bryant. Sadece basketbolculuğundan değil, çok iyi bir sporcu olması, çalışmayı çok sevmesi... Türk Hava Yolları'nın reklam filmi için geldiğinde Türkiye'ye, en star olduğu zamanda bile, 'Antrenman yapmak istiyorum ben' deyip, bizim kulübümüzün ona kapılarını açması ve gelip 2-3 saat tempolu antrenman yapması... Antrenman bittikten sonra onu izleyen altyapı oyuncularıyla maç yapması ve hareketlerini göstermesi... Bu denli efsane bir oyuncunun bu denli çalışkan ve mütevazı olması gerçekten takdire şayan. Kobe Bryant'ı hiç kavga ederken, tartışırken göremiyorsunuz. Hep gülerken görüyorsunuz. Sahada hep eğlenerek oynayan bir insan. Basketbolu bıraktıktan sonra maça gidiyor, LeBron James ile şakalaşıyor, taraftar ile şakalaşıyor. Kızının maçlarına gidip, küçük çocuklara taktik veriyor. Gerçekten çok mükemmel bir insan. Bu kadar genç bir yaşta, 41 yaşında vefat etti. Kızı 13 yaşında. Kelimelerle anlatmak çok zor" ifadelerini kullandı.