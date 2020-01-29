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  • Ergin Ataman unutamadığı Kobe Bryant anısını anlattı

unutamadığı anısını anlattı

başantrenörü , geçtiğimiz günlerde Kaliforniya eyaletinin Calabasas bölgesinde geçirdiği bir helikopter kazası sebebiyle birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna Maria ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Kobe Bryant'a dair unutamadığı bir anısını paylaşan Ataman, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde efsane ismin transferine ilişkin girişimleri hakkında da bilgi verdi.

DHA Spor
Giriş Tarihi: 29.01.2020 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 21:44

'in başantrenörü , henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ın 'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD'li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , 'ın vefatı, Barcelona ile Real Madrid maçları ve Türk antrenörlerin Avrupa basketbolundaki yeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"TÜRKİYE'YE REKLAM FİLMİ İÇİN GELDİĞİNDE BİLE ANTRENMAN YAPTI"

Geçen pazar günü yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayata gözlerini yuman 'ın ölümünün çok acı olduğunu dile getiren , "Tabii ki tüm dünya sporu için çok trajik bir son oldu Kobe Bryant efsanesinin bu şekilde son bulması. Dünyadaki yankılarına baktığımızda, oynarken nasıl büyük bir efsaneyse, vefat ettiği zaman da nasıl insanlar tarafından sevildiği ve nasıl bir efsane olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hepimiz için büyük bir şok. Hiç beklenmedik bir şekilde, kızını antrenmana götürürken, bir helikopter kazasında vefat etmiş olması çok acı. Kobe, müthiş bir basketbolcuydu. Ben basketbolla ilgilenmeye başladığım günden itibaren izlemekten keyif aldığım, herkesin izlemekten keyif aldığı, sporsever birçok insanın sabaha karşı uyanıp, Kobe Bryant'ın maçlarını izlediği bir oyuncu. Sadece basketbolcu olarak değil, bence dünya spor tarihinin, rahmetli birçok oyuncu var, Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane Bryant. Sadece basketbolculuğundan değil, çok iyi bir sporcu olması, çalışmayı çok sevmesi... Türk Hava Yolları'nın reklam filmi için geldiğinde Türkiye'ye, en star olduğu zamanda bile, 'Antrenman yapmak istiyorum ben' deyip, bizim kulübümüzün ona kapılarını açması ve gelip 2-3 saat tempolu antrenman yapması... Antrenman bittikten sonra onu izleyen altyapı oyuncularıyla maç yapması ve hareketlerini göstermesi... Bu denli efsane bir oyuncunun bu denli çalışkan ve mütevazı olması gerçekten takdire şayan. Kobe Bryant'ı hiç kavga ederken, tartışırken göremiyorsunuz. Hep gülerken görüyorsunuz. Sahada hep eğlenerek oynayan bir insan. Basketbolu bıraktıktan sonra maça gidiyor, LeBron James ile şakalaşıyor, taraftar ile şakalaşıyor. Kızının maçlarına gidip, küçük çocuklara taktik veriyor. Gerçekten çok mükemmel bir insan. Bu kadar genç bir yaşta, 41 yaşında vefat etti. Kızı 13 yaşında. Kelimelerle anlatmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DÖNEMİMDE KOBE BRYANT İLE HER KONUDA ANLAŞTIK ANCAK UFAK DETAYLARDAN DOLAYI TRANSFER OLMADI"

'ın 'deki lokavt döneminde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığını ancak transferin ufak detaylardan dolayı olmadığını kaydeden deneyimli başantrenör, şöyle konuştu:

"Ben kendisiyle hiç tanışmadım fakat şunu hatırlıyorum: Beşiktaş dönemimde 'de lokavt olmuştu. Biz Deron Williams'ı transfer etmiştik. Sonrasında ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Kobe gelip Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu. New York Times'in başyazarı beni aramıştı, 'Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi? Kobe Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' dediğinde, 'Evet biz teklif ettik' dedim. O dönemde kulüp başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve şube sorumlumuz Şeref Yalçın, Los Angeles'a gittiler. Bizzat görüşme yaptılar. Aslında her şey de hazırdı, Kobe neredeyse gelip Beşiktaş'ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. O gelip Türkiye'de oynamak istiyordu. Lokavtta yatmak yerine, o oynamak istiyordu. 3 gün Kobe'yle ve menajeriyle görüşme yaptılar Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı. Ama sponsorluklardan dolayı olmadı. Bu da böyle anımsadığım bir anı. Allah rahmet eylesin, söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum."

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAZİYE MESAJINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaşmasına değinen , "Dün sosyal medyayı biraz karıştırırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kobe Bryant için attığı taziye mesajını gördüm ve inanın duygulandım. Bu çok önemli bir şey. Diğer ülkelerin çoğundan ben böyle bir şey görmedim. Trump bile olay olduktan 2 saat sonra devreye girdi. Hatta başka konuyla ilgili bir tweet atmıştı ve altına tepkiler geldi, 'Kobe Bryant öldü, sen nasıl kendinle ilgili bir tweet atıyorsun' diye. Baktım ondan bir saat sonra taziye mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünya sporunu bu kadar yakından takip etmesi ve böylesine önemli ve insani bir olayda devlet başkanı olarak bu mesajı paylaşması benim için çok önemli. Eminim ki dünya kamuoyu için de çok önemli. Aynı hassasiyeti, 1-1.5 ay önce Shane Larkin'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için gösterdi. İnşallah hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.

"BİZİM TAKIMIMIZ TAM KADRO OLDUĞU ZAMAN, BARCELONA'YI DEPLASMANDA YENECEK GÜÇTEYDİ"

ile üst üste Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyetle çıkarak liderlik yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizen ; Micic ve Dunston gibi önemli isimler takımda olmamasına rağmen öğrencilerinin inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi. Ataman, Barcelona'yı yeneceklerine maç öncesinde inandığını dile getirerek, "Barcelona deplasmanına gittiğimiz zaman, oynadığımız 7 deplasmanın 6'sını kazanmıştık. Biz bir tek rakip sahada Panathinaikos'a kaybettik. Kazandığımız maçlar içinde çok büyük maçlar vardı. Onun için de Barcelona'ya giderken, farklı bir motivasyonla gittik. Sezonun ilk maçında Barcelona'ya burada kaybettik. Larkin ve Beaubois yoktu, Singleton katılalı 2 hafta olmuştu ve Moerman yoktu. Hazır değildik ve ben bunu söylemiştim sezon öncesinde. Nitekim düşündüğüm gibi oldu ve Barcelona bizi yenmişti. Fakat ben şuna inanıyordum; bizim takımımız tam kadro olduğu zaman Barcelona'yı orada yenecek güçteydi. Geçen sene bunu başarmıştık. En kritik maçta, play-off'ta Barcelona'yı 34 sayılık farkla yendik. Larkin ve Beaubois iyileşti fakat bu dönemde biz Dunston'u kaybettik ve maç öncesi Micic'i kaybettik. Dunston'un yokluğuna alışmıştı takım belki ama Micic'in Barcelona maçında oynayamayacağı maçtan 2 gün önce ortaya çıktı. Ona rağmen, takım müthiş bir performans ortaya koydu. Maça çok da iyi başladık, 10-12 sayılık farklar da yakaladık ama son periyotta büyük bir baskı vardı. Geçen sezon biz play-off'ta Barcelona'yı saf dışı bırakarak Final Four'a kalmıştık, onun da verdiği bir enerji vardı taraftarda, takımda. O enerjiden ve agresiflikten bir anda farklı kapatıp öne geçtiler. Son 5 dakikada ona rağmen takım harika bir reaksiyon verdi ve maçı kazandı" diye konuştu.

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