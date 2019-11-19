Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

, A 'ı ve 'i yorumladı

A , EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti ve herkese büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı da saha içinde mücadele eden futbolcular kadar hem saha içi hem de saha dışıyla ilgilenen 'in de payı büyük. Halktan uzaklaşan, futbol dışı konularla gündeme gelen Milli Takım'ı yeniden sevdiren ve 'İşte benim Milli Takımım bu' dedirten Şenol Güneş, başarının mimarlarından. Usta spor yorumcusu da Fotomaç'taki 'Gündemin İçinden' sayfasında hem Milli Takım'ı hem de Şenol Güneş'i değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:24
Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

A , EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti ve herkese büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı da saha içinde mücadele eden futbolcular kadar hem saha içi hem de saha dışıyla ilgilenen 'in de payı büyük. Halktan uzaklaşan, futbol dışı konularla gündeme gelen Milli Takım'ı yeniden sevdiren ve 'İşte benim Milli Takımım bu' dedirten Şenol Güneş, başarının mimarlarından. Usta spor yorumcusu da Fotomaç'taki 'Gündemin İçinden' sayfasında hem Milli Takım'ı hem de Şenol Güneş'i değerlendirdi.

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

Hiçbir şey tesadüf değildir. Sebepler olur, sonra sonuçlar gelir. Bir de dibe vurmadan yukarıya çıkmak zor olur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

Kore-Japonya Dünya Kupası'ndan sonra Alpay'ın TFF Başkanı Ulusoy'a 'Başkan bize cip al' diye bağırması ve o günden sonra milli takımlarımızda yaşananlar.

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

En son Fatih Terim'in de uçakta olduğu kafilede bir gazetecinin futbolcular tarafından dövülmesi...

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

Kumar partileri, idmanlara çıkmamalar... Bütün bunlar insanları bezdirdi. 'Lanet olsun bu futbola' dedirtti.

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

Yoldaki adam inanılmaz tepki koydu ama basının içindeki bazı yardakçılar hâlâ onlara sahip çıkmaya kalktılar.

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

Sonunda bu olaylardan etkilenen Fatih Terim'in kimyası bozuldu. Saçma sapan işler yapmaya başladı ve gitti.

BİZE ULAŞIN