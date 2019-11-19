Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

A Milli Takım, EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti ve herkese büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı da saha içinde mücadele eden futbolcular kadar hem saha içi hem de saha dışıyla ilgilenen Şenol Güneş'in de payı büyük. Halktan uzaklaşan, futbol dışı konularla gündeme gelen Milli Takım'ı yeniden sevdiren ve 'İşte benim Milli Takımım bu' dedirten Şenol Güneş, başarının mimarlarından. Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu da Fotomaç'taki 'Gündemin İçinden' sayfasında hem Milli Takım'ı hem de Şenol Güneş'i değerlendirdi.