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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 10:00
Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 10. haftasında , sahasında ağırladığı 'a 2-1 mağlup oldu.

Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Öyle bir maç ki ne anlatsanız hikâye… Bu maçı şöyle tarif etmek daha iyi:

Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sene 80; Tuzla piyade okulunda yedek subay talebesiyim. Tuzla'da sahalarda eğitim yapıyoruz. Başımızdaki yüzbaşı bir yılan yakaladı. "Bakın arkadaşlar" dedi. "Savaş anında bu yılanı kesip nasıl yeriz, onu anlatacağım size..."

Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Canlı yılanın boğazına yakın yerden boynunu kesti. Sonra kestiği yerin kenarlarından biraz et arası açtı. Et kısmından tuttu ve deriyi çekti. Yılan cascavlak kaldı. "Biz bunu zor şartlarda mangal yapar üstüne koyar yeriz" dedi. Dünkü maç aynen böyle...

Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ilk yarı rezalet... Hatta rezalet ötesi... gayet iyi geliyor. 3-4-5'i rahat bulur. Kaçırıyor. Laubalilik de var. 'Eğer bir mucize olmazsa Beşiktaş bu maçtan rahat çıkar' diyoruz.

Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarı başlıyor. Allah Allah o Antalya gitmiş başka Beşiktaş gelmiş. Yani yılanın derisi yüzülmüş. Bu sefer Antalya kaçırdıkça kaçırıyor. Beşiktaş kazanıyor ama tabiri caizse; verilmiş sadakası varmış!

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