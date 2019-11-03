Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Antalyaspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Antalyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Öyle bir maç ki ne anlatsanız hikâye... Bu maçı şöyle tarif etmek daha iyi: Sene 80; Tuzla piyade okulunda yedek subay talebesiyim. Tuzla'da sahalarda eğitim yapıyoruz. Başımızdaki yüzbaşı bir yılan yakaladı. 'Bakın arkadaşlar' dedi. 'Savaş anında bu yılanı kesip nasıl yeriz, onu anlatacağım size...' Canlı yılanın boğazına yakın yerden boynunu kesti. Sonra kestiği yerin kenarlarından biraz et arası açtı. Et kısmından tuttu ve deriyi çekti. Yılan cascavlak kaldı. 'Biz bunu zor şartlarda mangal yapar üstüne koyar yeriz' dedi. Dünkü maç aynen böyle... Antalyaspor ilk yarı rezalet... Hatta rezalet ötesi... Beşiktaş gayet iyi geliyor. 3-4-5'i rahat bulur. Kaçırıyor. Laubalilik de var. 'Eğer bir mucize olmazsa Beşiktaş bu maçtan rahat çıkar' diyoruz. İkinci yarı başlıyor. Allah Allah o Antalya gitmiş başka Beşiktaş gelmiş. Yani yılanın derisi yüzülmüş. Bu sefer Antalya kaçırdıkça kaçırıyor. Beşiktaş kazanıyor ama tabiri caizse; verilmiş sadakası varmış!