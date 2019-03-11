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: ’ta herkes kaybetti

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 09:53
Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90 3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

SABAH'ın usta kalemi , - maçını ve karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın tartışmaları kararlarını yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

Bu maçı teknik-taktik açıdan anlatmak hikâye... Aktörler Şenol Güneş ile Fikret Orman, iki yıldır öyle bir film oynadılar ki 'a yazık ettiler. Dün akşam oynanan bir filmin sonuydu.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

İki yıldır öyle bir film oynadılar ki perdenin önünde ayrı, arkasında ayrı oynadılar. Herkesi aptal yerine koydular. Ama bu filmin sonunda bence ikisi de kaybetti.

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

Ama asıl kaybeden taraftarı oldu. Yazık ettiler Beşiktaş taraftarına… Bu nasıl bir egodur! Burada siz mi önemlisiniz, Beşiktaş mı?

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

Bakmayın maçı son anda kazandı. Ama sonucu gene iyi olmayacak böyle devam ederlerse. Beşiktaş seyircisi, çok net mesaj verdi. Şenol'a "Git", Guti'ye "Gel" dedi. Yönetime de "Gidin" dedi. Bakalım filmin ikinci sahnesi ne olacak?

Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

takımı iyi mücadele etti ama kopuk kopuk oynadılar. Konyaspor'un golcüleri yoktu. Yani bu maçı biraz sağlam takımla oynasalar iş çok farklı boyutlara giderdi. Konya takımı, hücumcuları olmasa bile yürüye yürüye Beşiktaş ceza alanına girdi.

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