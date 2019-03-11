Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta herkes kaybetti

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90 3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını ve karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın tartışmaları kararlarını yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Bu maçı teknik-taktik açıdan anlatmak hikâye... Aktörler Şenol Güneş ile Fikret Orman, iki yıldır öyle bir film oynadılar ki Beşiktaş'a yazık ettiler. Dün akşam oynanan bir filmin sonuydu. İki yıldır öyle bir film oynadılar ki perdenin önünde ayrı, arkasında ayrı oynadılar. Herkesi aptal yerine koydular. Ama bu filmin sonunda bence ikisi de kaybetti. Ama asıl kaybeden Beşiktaş taraftarı oldu. Yazık ettiler Beşiktaş taraftarına… Bu nasıl bir egodur! Burada siz mi önemlisiniz, Beşiktaş mı? Bakmayın Beşiktaş maçı son anda kazandı. Ama sonucu gene iyi olmayacak böyle devam ederlerse. Beşiktaş seyircisi, çok net mesaj verdi. Şenol'a 'Git', Guti'ye 'Gel' dedi. Yönetime de 'Gidin' dedi. Bakalım filmin ikinci sahnesi ne olacak? Beşiktaş takımı iyi mücadele etti ama kopuk kopuk oynadılar. Konyaspor'un golcüleri yoktu. Yani bu maçı biraz sağlam takımla oynasalar iş çok farklı boyutlara giderdi. Konya takımı, hücumcuları olmasa bile yürüye yürüye Beşiktaş ceza alanına girdi.