Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Galatasaray, puanını 69'a çıkardı ve sezonun son haftasına girilirken Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan etti. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2019
09:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019
09:51