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: Canavar yarattı!

, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Galatasaray, puanını 69'a çıkardı ve sezonun son haftasına girilirken Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan etti. SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 09:51
Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 'i ağırladı.

Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan , puanını 69'a çıkardı ve sezonun son haftasına girilirken Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan etti.

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Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

şampiyon oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi? Galatasaray'ı üç olay şampiyon yaptı.

Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

1- İstanbul'da oynanan - Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayımlandı. Peki bu bildiriyi yayımlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı, o gündür.

Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

2- kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra bizim dediklerimizi yapmadın deyip idari olarak ibra etmediler ve Galatasaraylı futbolcular çok etkilendi.

Erman Toroğlu: Canavar yarattı!

3- Digiturk'ün 'Yılın Enleri'ni seçmesi oldu. Ne Trabzonspor'dan ne de 'dan tek futbolcu vardı. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi.

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