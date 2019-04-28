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: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 09:51
Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında , 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Neredeyse maçın üçte birini on kişi oynayan 'ye 1-0 önde iken beraberliği kaptırıyorsan bu Fenerbahçe'nin iyi oynadığından değil 'un eksik rakibinden faydalanamamasından idi...

Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Rakip on kişi kalmış, devamlı arada pas yapsan zaten işi bitirirsin. Ama Trabzonspor hem öyle yapmadı hem de hücum oyuncuları atağa çıkıp defansı rahatlatamadılar.

Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Yedikleri tesadüfi bir golle de berabere kaldılar. Ama şu var o golden evvel de Dirar zaten bu sefer gol yapılacak bir pozisyonu auta atmıştı.

Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Avrupa'nın üst düzey takımları rakipleri on kişi kalınca onları perişan ediyorlar. Ama Türkiye'de rakip takım on kişi kalınca on kişi kalanın değil oynayanın dengesi bozuluyor. Dün gece Trabzon'un olduğu gibi.

Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Nwakaeme eski maçları kadar etkili oynamadı. O etkili olamayınca Rodallega da alan bulamadı. Dün Abdulkadir Parmak çok iyi işler yaptı. Çok da iyi mücadele etti. Rakibini on kişi bıraktıran hareketi de çok akıllıca gerçekleştirdi.

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