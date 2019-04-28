Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Neredeyse maçın üçte birini on kişi oynayan Fenerbahçe'ye 1-0 önde iken beraberliği kaptırıyorsan bu Fenerbahçe'nin iyi oynadığından değil Trabzonspor'un eksik rakibinden faydalanamamasından idi... Rakip on kişi kalmış, devamlı arada pas yapsan zaten işi bitirirsin. Ama Trabzonspor hem öyle yapmadı hem de hücum oyuncuları atağa çıkıp defansı rahatlatamadılar. Yedikleri tesadüfi bir golle de berabere kaldılar. Ama şu var o golden evvel de Dirar zaten bu sefer gol yapılacak bir pozisyonu auta atmıştı. Avrupa'nın üst düzey takımları rakipleri on kişi kalınca onları perişan ediyorlar. Ama Türkiye'de rakip takım on kişi kalınca on kişi kalanın değil oynayanın dengesi bozuluyor. Dün gece Trabzon'un olduğu gibi. Nwakaeme eski maçları kadar etkili oynamadı. O etkili olamayınca Rodallega da alan bulamadı. Dün Abdulkadir Parmak çok iyi işler yaptı. Çok da iyi mücadele etti. Rakibini on kişi bıraktıran hareketi de çok akıllıca gerçekleştirdi.