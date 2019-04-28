Erman Toroğlu: F.Bahçe olmayan faulden gol attı

Nwakaeme eski maçları kadar etkili oynamadı. O etkili olamayınca Rodallega da alan bulamadı. Dün Abdulkadir Parmak çok iyi işler yaptı. Çok da iyi mücadele etti. Rakibini on kişi bıraktıran hareketi de çok akıllıca gerçekleştirdi.