Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Başkan geldi, bir şeyler yapıyor, herkes takıldı, ne oldu diyor. Ali Koç bunları profesyonel olduğu için mi, amatör olduğu için mi yapıyor? Ali Koç'un şu anda yaptıkları amatörce. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorsa, deniz bitti.