Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

SABAH Spor yazarlarından olan Erman Toroğlu, A Spor'daki 'Takım Oyunu' progrmında Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan geldi, bir şeyler yapıyor, herkes takıldı, ne oldu diyor. Ali Koç bunları profesyonel olduğu için mi, amatör olduğu için mi yapıyor? Ali Koç'un şu anda yaptıkları amatörce. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorsa, deniz bitti. Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Gruplaşmayı kimler yapar? Oynayan, oynamayan ve teknik direktör ile menajerle anlaşamayanlar yapar. Teknik direktör ve menajerin getirdiğiyle, başkasının getirdiği gruplaşma yapar. Teknik direktör getirdiğini oynatır, diğeri beni niye oynatmıyor der. Rize'de takım 3 yiyor. Ali Koç seyircinin önüne gidiyor, Mehmet Topal da, Volkan da geliyor. Comolli orada, darma duman bir olay. Başkan, menajer, kaptan... Zaten siz toz şeker olmuşssunuz. Seyirciden doğru konuşan da var, sallayan da. Oraya gitsen her şeye hazır olacaksın. Oyuncu küfür etse ne olacak? Ki sana etmediler ama oyunculara ettiler. Oyuncuları niye o hale düşürüyorsun? Başkan önce papazları çağıracaktı. Papazlarla konuş, ötekilerle ayrı konuş. Comolli ile falan ayrı konuş. Hepsini bir süzgeçten geçir, sonra konuş. Sen önce konuşursan, oyuncu sana cevap veriyor. Comolli ne iş yapar? Niye sen beni seyirci ile karşı karşıya bırkıyorsun? Bu işler öyle hikaye değil. Bu iş Koç Grubu'nu idare etmeye benzemez, futbol işi tehlikelidir. Bir futbol takımı başkanı ile kaptanı kamuoyu üzerinden konuşmaz. Aatif denen bir adam, dışarıdan beyanat veremez. Sen dışarıda ateş edersen, sana da ateş ederler. Topçu bugün var, yarın yok. Buradan kovulsa başka yere gider, gol kralı olur.