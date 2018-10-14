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, gündemini değerlendirdi

SABAH Spor yazarlarından olan , A Spor'daki 'Takım Oyunu' progrmında 'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 09:51
Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Başkan geldi, bir şeyler yapıyor, herkes takıldı, ne oldu diyor. bunları profesyonel olduğu için mi, amatör olduğu için mi yapıyor? Ali Koç'un şu anda yaptıkları amatörce. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorsa, deniz bitti.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Gruplaşmayı kimler yapar? Oynayan, oynamayan ve teknik direktör ile menajerle anlaşamayanlar yapar. Teknik direktör ve menajerin getirdiğiyle, başkasının getirdiği gruplaşma yapar. Teknik direktör getirdiğini oynatır, diğeri beni niye oynatmıyor der.

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Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Rize'de takım 3 yiyor. seyircinin önüne gidiyor, da, Volkan da geliyor. Comolli orada, darma duman bir olay. Başkan, menajer, kaptan...

Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Zaten siz toz şeker olmuşssunuz. Seyirciden doğru konuşan da var, sallayan da. Oraya gitsen her şeye hazır olacaksın. Oyuncu küfür etse ne olacak? Ki sana etmediler ama oyunculara ettiler. Oyuncuları niye o hale düşürüyorsun?

Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Başkan önce papazları çağıracaktı. Papazlarla konuş, ötekilerle ayrı konuş. Comolli ile falan ayrı konuş. Hepsini bir süzgeçten geçir, sonra konuş. Sen önce konuşursan, oyuncu sana cevap veriyor.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Comolli ne iş yapar? Niye sen beni seyirci ile karşı karşıya bırkıyorsun? Bu işler öyle hikaye değil. Bu iş Koç Grubu'nu idare etmeye benzemez, işi tehlikelidir.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Bir takımı başkanı ile kaptanı kamuoyu üzerinden konuşmaz. Aatif denen bir adam, dışarıdan beyanat veremez. Sen dışarıda ateş edersen, sana da ateş ederler. Topçu bugün var, yarın yok. Buradan kovulsa başka yere gider, gol kralı olur.

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