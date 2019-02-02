Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı... Kopuk kopuk bir maç. O zaman biz de kopuk kopuk yazacağız... Ama ilk yazacağım olay şu. Bu sene alındı Cameron Jerome... Kaça alındığını bilmiyorum ama saygısız bir oyuncu olduğu kesin. 1) Rakibine saygısı yok, sakatlayıp futbol hayatını bitirebilir veya maçtan çıkarabilir. Nitekim çıkarttı da. 2) Maça saygısı yok. Maçı 11'e 11 bitirmek, spor mantığının önemli görevlerinden biridir. 3) Kendi takımına saygısı yok. Arkadaşlarına ihanet edip, onları oyun alanında satarak, eksik mücadele etmelerine neden oldu. 4) Maçı tribünden seyreden veya TV'den izleyen insanlara saygısı yok. Onların keyif almasını engelledi. 5) Bu tam acemi, amatör bir oyuncu. Bu haltı yerken Türkiye'de VAR sisteminin uygulandığını bilmiyor.