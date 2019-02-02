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  • Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

: ''de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

, Fotomaç'taki köşesinde 'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 10:49
Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

Kopuk kopuk bir maç. O zaman biz de kopuk kopuk yazacağız... Ama ilk yazacağım olay şu.

Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

Bu sene alındı Cameron Jerome... Kaça alındığını bilmiyorum ama saygısız bir oyuncu olduğu kesin.

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Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

1) Rakibine saygısı yok, sakatlayıp futbol hayatını bitirebilir veya maçtan çıkarabilir. Nitekim çıkarttı da.

Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

2) Maça saygısı yok. Maçı 11'e 11 bitirmek, spor mantığının önemli görevlerinden biridir.

Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

3) Kendi takımına saygısı yok. Arkadaşlarına ihanet edip, onları oyun alanında satarak, eksik mücadele etmelerine neden oldu.

Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

4) Maçı tribünden seyreden veya TV'den izleyen insanlara saygısı yok. Onların keyif almasını engelledi.

Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de artık küstah, terbiyesiz futbolcu yok'

5) Bu tam acemi, amatör bir oyuncu. Bu haltı yerken Türkiye'de VAR sisteminin uygulandığını bilmiyor.

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