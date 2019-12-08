Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Galatasaray - Alanyaspor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20'nci dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray - Alanyaspor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Futbol bazı gerçekleri adamın suratına tokat gibi vurur. Bu sene Galatasaray'ı seyrediyoruz. Maçlardan sonra Fatih Terim çıkıyor. Futbolcularından bahsediyor, iyi oynamadıklarından bahsediyor, ocak ayı diyor, diyor da diyor... Ama ben de tek kelime şunu söylüyorum: Terim, bu takım çalıştırılmamış. Bu takımın fiziği iyi değil. Dayanıklılığı iyi değil. Öyle olunca da takımın kimyası meydana çıkmıyor. Bunun sorumlusu da tek başına sensin! Alanyaspor, senin takımını 40 dakika bir boksörün kum torbasını dövdüğü gibi dövdü. Dövdü de ne oldu? Kalede öyle bir adam vardı ki; ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim... İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir kaleci vardı, onun için tek bir cümle yazacağım: Bir takımdan fazlası....