Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 10:05
Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20'nci dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Futbol bazı gerçekleri adamın suratına tokat gibi vurur. Bu sene 'ı seyrediyoruz. Maçlardan sonra Fatih Terim çıkıyor. Futbolcularından bahsediyor, iyi oynamadıklarından bahsediyor, ocak ayı diyor, diyor da diyor...

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Ama ben de tek kelime şunu söylüyorum: Terim, bu takım çalıştırılmamış.

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bu takımın fiziği iyi değil. Dayanıklılığı iyi değil. Öyle olunca da takımın kimyası meydana çıkmıyor. Bunun sorumlusu da tek başına sensin!

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

, senin takımını 40 dakika bir boksörün kum torbasını dövdüğü gibi dövdü. Dövdü de ne oldu? Kalede öyle bir adam vardı ki; ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim...

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir kaleci vardı, onun için tek bir cümle yazacağım: Bir takımdan fazlası....

BİZE ULAŞIN