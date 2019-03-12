Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Galatasaray'ın sahasında kazandığı 5-0'lık Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Galatasaray'ın sahasında kazandığı 5-0'lık Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Dün öğlen evden çıktığımda mahallede bir kalabalık vardı. Ne olduğunu sordum, bitişik komşunun kedisi kaybolmuş. Çok cevval bir kediydi. Duvardan atlar, daldan dala zıplardı. Bir gündür kayıpmış ve bulamıyorlarmış. Akşam Galatasaray-Antalya maçını seyredince kedinin nerede olduğu meydana çıktı. Kediyi Muslera yutmuş! Öyle oynandı ki şaka gibi. Maça gelmeyenler ve seyretmeyenler 5-0'ı görünce 'Galatasaray ezdi geçti, Antalya'yı duman etti' diyecekler ama kazın ayağı öyle değil. Galatasaray bir gol attı, tamamen tesadüf. Gol vuruşunu yapan Feghouli, sağdaki arkadaşına verecekken alakasız bir şut çekti, top rakibe çarpıp sekiyor ve alakasız bir gol oluyor. Sonra başlıyor Muslera kurtarmaya... Maç devam ediyor Muslera en az üç net gol pozisyonunu kurtarıyor.