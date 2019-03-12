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  • Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

, Fotomaç'taki köşesinde 'ın sahasında kazandığı 5-0'lık karşılaşmasını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:12
Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

, Fotomaç'taki köşesinde 'ın sahasında kazandığı 5-0'lık karşılaşmasını değerlendirdi.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Dün öğlen evden çıktığımda mahallede bir kalabalık vardı. Ne olduğunu sordum, bitişik komşunun kedisi kaybolmuş.

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Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Çok cevval bir kediydi. Duvardan atlar, daldan dala zıplardı. Bir gündür kayıpmış ve bulamıyorlarmış.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Akşam -Antalya maçını seyredince kedinin nerede olduğu meydana çıktı. Kediyi Muslera yutmuş! Öyle oynandı ki şaka gibi.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Maça gelmeyenler ve seyretmeyenler 5-0'ı görünce " ezdi geçti, Antalya'yı duman etti" diyecekler ama kazın ayağı öyle değil.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

bir gol attı, tamamen tesadüf. Gol vuruşunu yapan Feghouli, sağdaki arkadaşına verecekken alakasız bir şut çekti, top rakibe çarpıp sekiyor ve alakasız bir gol oluyor.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Sonra başlıyor Muslera kurtarmaya... Maç devam ediyor Muslera en az üç net gol pozisyonunu kurtarıyor.

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