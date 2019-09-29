Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kaleme aldı. Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, dev derbiyi analiz etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Bu derbi değil, dertbi! İnanılır gibi değil. 15 gündür Türkiye, G.Saray-F.Bahçe derbisiyle yatıp kalktı. İki hoca birbirinden korktu, futbolcular birbirinden korktu, hakem maçtan korktu. Oyunu doğradı, doğradı, doğradı... Rosto gibi yaptı! Oyunun içine etti. İki takım arada bir hareketlenecek gibi oldu, orada oyunu durduran hakem oldu. Şöyle söyleyeyim; hakemin VAR'a gitmesi, konuşmalar, oyuncu değişiklikleriyle maçın ilk yarısının 55, ikinci yarısının 65 dakika oynanması lazım. Hani biraz sallıyorum ama emin olun ona yaklaşık olması lazım. Efendim bu karşılaşma 'dünya derbisi'ymiş. Bırakın arkadaşlar ya! Dünya derbisi böyle olur muymuş? İnsan biraz futbol oynar ya! Türkiye'de oynanan futbol maalesef bu. Yalnız, bir de olaya Cüneyt Çakır açısından bakalım... İki takım çıkmış, bir halt oynamıyorlar. Devamlı birbirlerinin üzerine oynayan, futbolu düşünmeyen, oyunu koparacak girişimlerde bulunmayan oyuncular... Ben de Cüneyt Çakır'ım diyelim, diyorum ki 'Şu maçı biraz oynatayım, gazı bastırayım. Ufak tefek faulleri çalmayayım' falan... Bu sefer de olay Cüneyt Çakır'ın üstüne yıkılacaktı.