Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - derbisini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 09:51
Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde ezeli rakibi 'yi konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. SABAH'ın usta kalemi , dev derbiyi analiz etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu derbi değil, dertbi! İnanılır gibi değil. 15 gündür Türkiye, G.Saray-F.Bahçe derbisiyle yatıp kalktı. İki hoca birbirinden korktu, futbolcular birbirinden korktu, hakem maçtan korktu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Oyunu doğradı, doğradı, doğradı… Rosto gibi yaptı! Oyunun içine etti. İki takım arada bir hareketlenecek gibi oldu, orada oyunu durduran hakem oldu.

Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şöyle söyleyeyim; hakemin VAR'a gitmesi, konuşmalar, oyuncu değişiklikleriyle maçın ilk yarısının 55, ikinci yarısının 65 dakika oynanması lazım. Hani biraz sallıyorum ama emin olun ona yaklaşık olması lazım.

Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Efendim bu karşılaşma 'dünya derbisi'ymiş. Bırakın arkadaşlar ya! Dünya derbisi böyle olur muymuş? İnsan biraz futbol oynar ya! Türkiye'de oynanan futbol maalesef bu.

Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yalnız, bir de olaya Cüneyt Çakır açısından bakalım… İki takım çıkmış, bir halt oynamıyorlar. Devamlı birbirlerinin üzerine oynayan, futbolu düşünmeyen, oyunu koparacak girişimlerde bulunmayan oyuncular…

Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ben de Cüneyt Çakır'ım diyelim, diyorum ki "Şu maçı biraz oynatayım, gazı bastırayım. Ufak tefek faulleri çalmayayım" falan… Bu sefer de olay Cüneyt Çakır'ın üstüne yıkılacaktı.

BİZE ULAŞIN