Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Galatasaray - Real Madrid maçını kaleme aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Ey Fatih Terim... Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım. Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına prim veriyorsun. Sen Fatih Terim, takımı 60 dakika 10 kişi oynattın, Belhanda'yı kenara alana kadar. Ondan sonra sahaya Galatasaray takımı geldi. Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun. Şimdi düşünün... Terim-Belhanda, Terim-Feghouli... Belhanda-Nzonzi... Bu ikilemleri bir karşılaştırın bakalım dün akşam. Nzonzi'ye yazık değil mi? Anası ağlamadı mı dün akşam?