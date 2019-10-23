Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun.