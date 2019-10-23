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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:48
Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında , sahasında İspanya temsilcisi 'e 1-0 mağlup oldu.

Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Ey Fatih Terim... Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım.

Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına prim veriyorsun.

Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Sen Fatih Terim, takımı 60 dakika 10 kişi oynattın, Belhanda'yı kenara alana kadar. Ondan sonra sahaya takımı geldi.

Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun.

Erman Toroğlu Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Şimdi düşünün... Terim-Belhanda, Terim-Feghouli... Belhanda-Nzonzi... Bu ikilemleri bir karşılaştırın bakalım dün akşam. Nzonzi'ye yazık değil mi? Anası ağlamadı mı dün akşam?

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