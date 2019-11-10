Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Gaziantep - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçını analiz etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Ağır yaralı Aslan'a bu Gaziantep maçı pansuman oldu. Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama bazı oyuncular kımıldadı. Fatih hoca hep şunu yapacağım diyor, bunu yapacağım diyor, gençleri oynatacağım diyor, bazılarını keseceğim diyor, aralık diyor, ocak diyor, diyor da diyor. Teknik adam fazla konuşmaz. Teknik adamın aynası, takımıdır. Sahada onlar konuşursa teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Tabii konuşamazsa da teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Futbol maalesef geçmiş başarılarla konuşulmuyor. Gaziantep FK, Real Madrid karşısındaki Galatasaray'ı görünce 'Ben bu takımı yenerim' dedi. Onlar da kendilerini herhalde Real Madrid ile kıyasladılar, karıştırdılar. Ne halt olduklarını gördüler. Galatasaray'da bazı oyuncular çalışıyorlar, bazıları eh işte. Önce şunu halletmek lazım. Galatasaray'da oyunu kim başlatacak? Haftalardır Muslera kuruyor.