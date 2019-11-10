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Gaziantep FK - maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Gaziantep - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:29
Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında , Gaziantep Futbol Kulübü önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , Gaziantep FK - maçını analiz etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ağır yaralı Aslan'a bu Gaziantep maçı pansuman oldu. çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama bazı oyuncular kımıldadı.

Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fatih hoca hep şunu yapacağım diyor, bunu yapacağım diyor, gençleri oynatacağım diyor, bazılarını keseceğim diyor, aralık diyor, ocak diyor, diyor da diyor.

Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Teknik adam fazla konuşmaz. Teknik adamın aynası, takımıdır. Sahada onlar konuşursa teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Tabii konuşamazsa da teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Futbol maalesef geçmiş başarılarla konuşulmuyor.

Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Gaziantep FK, Real Madrid karşısındaki 'ı görünce "Ben bu takımı yenerim" dedi. Onlar da kendilerini herhalde Real Madrid ile kıyasladılar, karıştırdılar. Ne halt olduklarını gördüler.

Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da bazı oyuncular çalışıyorlar, bazıları eh işte. Önce şunu halletmek lazım. Galatasaray'da oyunu kim başlatacak? Haftalardır Muslera kuruyor.

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