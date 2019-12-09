Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:44
Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Caner Erkin ile 71'inci ve 90+5'inci dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 24'üncü dakikada Mustafa Pektemek ve 56'ncı dakikada Koita attı.

Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , zorlu mücadele ve maçtaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

kazandı. 10 kişi kalmış 'ya karşı böyle bir oyun oynayarak… Şimdi herkes diyecek ki Beşiktaş üst üste maç kazanıyor.

Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İyi güzel de nasıl kazanıyor bu maçları? Bir bakın bakalım geçmişe veya düne… Bu kadar hakem hatası kıyağı herhalde tesadüf olsa gerek.

Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bakınız! Futbolcu bariz gol şansından kırmızı kart görür. Dünkü pozisyonda Atiba topa burnuyla vuruyor ayağından açıyor, Karim Hafez ayağını kaldırmasa dahi -ki kaldırıyor- o topu alma şansı yok.

Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yani sarı kart. Ama kırmızıyı o kadar rahat veriyorlar ki… Peki soruyorum bu hakem arkadaşlara; aynı pozisyonlarda büyük takımlardan futbolcu atabiliyor musunuz?

Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sizin alnınızı karışlarım! Atarsanız zaten yanarsınız. Ama dün akşamdan sonra bir daha maç alırsın. Nasıl olsa badem olan küçüklerden biri.

BİZE ULAŞIN