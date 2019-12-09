Erman Toroğlu Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Caner Erkin ile 71'inci ve 90+5'inci dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 24'üncü dakikada Mustafa Pektemek ve 56'ncı dakikada Koita attı. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, zorlu mücadele ve maçtaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Beşiktaş kazandı. 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı böyle bir oyun oynayarak... Şimdi herkes diyecek ki Beşiktaş üst üste maç kazanıyor. İyi güzel de nasıl kazanıyor bu maçları? Bir bakın bakalım geçmişe veya düne... Bu kadar hakem hatası kıyağı herhalde tesadüf olsa gerek. Bakınız! Futbolcu bariz gol şansından kırmızı kart görür. Dünkü pozisyonda Atiba topa burnuyla vuruyor ayağından açıyor, Karim Hafez ayağını kaldırmasa dahi -ki kaldırıyor- o topu alma şansı yok. Yani sarı kart. Ama kırmızıyı o kadar rahat veriyorlar ki... Peki soruyorum bu hakem arkadaşlara; aynı pozisyonlarda büyük takımlardan futbolcu atabiliyor musunuz? Sizin alnınızı karışlarım! Atarsanız zaten yanarsınız. Ama dün akşamdan sonra bir daha maç alırsın. Nasıl olsa badem olan küçüklerden biri.