Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor'un usta yazarlarından Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçını ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... SABAH Spor'un usta yazarlarından Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçını ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Galatasaray hiç zorlanmadan kazandı. Çünkü Kasımpaşa o bildiğimiz Kasımpaşa değil. Ölmüş ağlayanı yok. Trezeguet ne yaparsa o... O da tek başına ne yapsın. Böyle giderse zaten Kasımpaşa ayağına beton bidon bağlanmış ve denize atılmış adam gibi hızla aşağı iniyor. Kendi iç sorunları. Peki Galatasaray nasıl oynadı? Eh işte... Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu Diagne denen futbolcu biraz şekerli... Çünkü maçın içinde her an bir şey yapıp atılabilir. Normal bir kafaya sahip oyuncu değil. Galatasaray'ın başına iş açacağa benziyor. Galatasaray elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor. Fazla uzağa gitmeyelim. 9. dakikada rakibinin burnunu kanatacak kadar darbeyi hadi hakem görmedi, VAR'daki hakem ne yaptı? Eyyam... Çünkü kamerada net gözüküyor.