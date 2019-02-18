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  • Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

SABAH Spor'un usta yazarlarından , 'ın deplasmanda 4-1 kazandığı maçını ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 09:48
Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor'un usta yazarlarından , 'ın deplasmanda 4-1 kazandığı maçını ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yorumladı.

Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

İşte 'nun yazısı...

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Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

hiç zorlanmadan kazandı. Çünkü o bildiğimiz Kasımpaşa değil. Ölmüş ağlayanı yok. Trezeguet ne yaparsa o... O da tek başına ne yapsın.

Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

Böyle giderse zaten ayağına beton bidon bağlanmış ve denize atılmış adam gibi hızla aşağı iniyor. Kendi iç sorunları.

Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

Peki nasıl oynadı? Eh işte... Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu Diagne denen futbolcu biraz şekerli... Çünkü maçın içinde her an bir şey yapıp atılabilir.

Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

Normal bir kafaya sahip oyuncu değil. 'ın başına iş açacağa benziyor. Galatasaray elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor.

Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

Fazla uzağa gitmeyelim. 9. dakikada rakibinin burnunu kanatacak kadar darbeyi hadi hakem görmedi, VAR'daki hakem ne yaptı? Eyyam... Çünkü kamerada net gözüküyor.

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