Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u Beşiktaş ise Denizlispor'u konuk etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu da köşesinde bu iki maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı... Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u Beşiktaş ise Denizlispor'u konuk etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu da köşesinde bu iki maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı... İki maçı üst üste izledim. Yani Trabzonspor - Alanya ve Beşiktaş - Denizli. Birinci karşılaşmayı seyrettikten, o yüksek tansiyonlu 90 dakikayı gördükten sonra Beşiktaş maçı çok yavan geldi. Eskiden 'tiridine çorba' derlerdi. Yani suyunun içine ekmek doğrar içersin. Aynen onun gibi. Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi. Resmen korku filmi gibi bir maç izledim. Alanya rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı. Trabzon 10 kişi kalınca devreye taraftar girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü.