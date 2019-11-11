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  • Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

, - ve - maçlarını yorumladı

'in 11. haftasında sahasında 'u ise 'u konuk etti. SABAH Spor yazarı da köşesinde bu iki maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:47
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

'in 11. haftasında sahasında 'u ise 'u konuk etti. SABAH Spor yazarı da köşesinde bu iki maçı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı...

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

İki maçı üst üste izledim. Yani - Alanya ve - Denizli.

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Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Birinci karşılaşmayı seyrettikten, o yüksek tansiyonlu 90 dakikayı gördükten sonra maçı çok yavan geldi.

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Eskiden 'tiridine çorba' derlerdi. Yani suyunun içine ekmek doğrar içersin. Aynen onun gibi.

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi.

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Resmen korku filmi gibi bir maç izledim. Alanya rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı.

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Alanyaspor ve Beşiktaş - Denizlispor maçlarını yorumladı

Trabzon 10 kişi kalınca devreye taraftar girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü.

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