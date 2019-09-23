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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:54
Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk ile 1-1 berabere kaldı.

Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sen önce önündeki Malatya maçını kazan, Fenerbahçe'yi ve PSG'yi sonra düşünürsün. Puan kaybı Terim'e yazar.

Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Anlamak mümkün değil... , Falcao'yu 3 aydır bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ile yattılar, Falcao ile kalktılar. Falcao geldi. Zaten adamın maç eksiği var. Sen adamı yedek kulübesinde turşusunu kurmak için bekletiyorsun.

Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kardeşim Falcao varsa oynatırsın. Rakibini hem psikolojik olarak ezersin hem de dün gelen net pozisyonları gole çevirirsin.

Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hani futbolcular der ya "Önümüzdeki maça bakacağız" diye. Neymiş Fener maçı varmış, PSG maçı varmış. Sezon sonunda bu iki puanları çok arar Galatasaray.

Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Falcao oynasa o laubalilik yüzünden kaçan golleri mutlaka değerlendirirdi.

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