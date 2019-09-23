Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Anlamak mümkün değil... Galatasaray, Falcao'yu 3 aydır bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ile yattılar, Falcao ile kalktılar. Falcao geldi. Zaten adamın maç eksiği var. Sen adamı yedek kulübesinde turşusunu kurmak için bekletiyorsun.