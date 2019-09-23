Erman Toroğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Sen önce önündeki Malatya maçını kazan, Fenerbahçe'yi ve PSG'yi sonra düşünürsün. Puan kaybı Terim'e yazar. Anlamak mümkün değil... Galatasaray, Falcao'yu 3 aydır bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ile yattılar, Falcao ile kalktılar. Falcao geldi. Zaten adamın maç eksiği var. Sen adamı yedek kulübesinde turşusunu kurmak için bekletiyorsun. Kardeşim Falcao varsa oynatırsın. Rakibini hem psikolojik olarak ezersin hem de dün gelen net pozisyonları gole çevirirsin. Hani futbolcular der ya 'Önümüzdeki maça bakacağız' diye. Neymiş Fener maçı varmış, PSG maçı varmış. Sezon sonunda bu iki puanları çok arar Galatasaray. Falcao oynasa o laubalilik yüzünden kaçan golleri mutlaka değerlendirirdi.