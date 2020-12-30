Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

Son dönemde Türkiye Süper Lig'inde hakem olayları gündeme damga vuruyor. Yıllardır dile getirilen hakem hataları bu sezon da devam ediyor. Konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu bir yazı kaleme aldı. Bugünkü köşe yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu ve hakem olaylarını ele alan Toroğlu, "Türkiye'de hakem olayları rezalet. Bunu düzeltmek de çok kolay, federasyonun elinde ama düzeltemezler. Neden? Çünkü işi bilmiyorlar." dedi.

İşte Erman Toroğlu'nun, dikkat çeken o yazısının tamamı;