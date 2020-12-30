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Haberler Galeri Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

'ndan flaş sözler! ve hakem olayları...

'de 15. hafta geride kaldı. Son dönemdeki maçlarda hakem olayları gündeme damga vuruyor. Özellikle Başakşehir - Fenerbahçe maçında gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle hakem ve oyuncular arasındaki gerginlik gündeme damga vurmuştu. Türk futbolunda yıllardır devam eden sorunlara parmak basan SABAH gazetesi yazarı bugünkü köşe yazısında, Merkez Hakem Kurulu'nu, hakem hatalarını ve 'nu konu alan bir yazı kaleme aldı. İşte Erman Toroğlu'nun TFF'yi, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) ve hakem olaylarını eleştirdiği o yazısı...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 08:23
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

Son dönemde Türkiye Süper Lig'inde hakem olayları gündeme damga vuruyor. Yıllardır dile getirilen hakem hataları bu sezon da devam ediyor. Konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu bir yazı kaleme aldı. Bugünkü köşe yazısında, 'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu ve hakem olaylarını ele alan Toroğlu, "Türkiye'de hakem olayları rezalet. Bunu düzeltmek de çok kolay, federasyonun elinde ama düzeltemezler. Neden? Çünkü işi bilmiyorlar." dedi.

İşte Erman Toroğlu'nun, dikkat çeken o yazısının tamamı;

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

YAZININ BAŞLIĞI: ŞAMAR OĞLANLIĞINI KABUL MÜ ETTİNİZ?

Türk futbolunda hakem olayını konuşmadan hiçbir şeyi bitiremezsiniz. Aslında Türkiye'de hakem olayı tam bir rezalet. Düzeltmek çok kolay, federasyonun elinde ama düzeltemezler. Neden? Çünkü işi bilmiyorlar.

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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

Sakın bunu bu federasyon için söylediğimi zannetmeyin veya MHK için. Yıllardır Türkiye'de orta oyunu oynanıyor. Peki orta oyununu bozacak adam kim? TFF başkanları. Hasan Doğan bozacaktı vefat etti...

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

Bakın beyler 10 yıldır MHK maçlara hakem tayin ediyor, hakem tayin ettiği maçın hakem raporunu okuyamıyor. Niye? Çünkü o zurnanın son deliği... Peki bu hakem raporu kime veya kimlere gidiyor? Hukuk Kurulu'na... Vay anasını sayın seyirciler.

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem olayları...

Türkiye'de hukuk kurulları bu işi MHK'lerden iyi biliyor ama niye? 10 yıl önce futbolcu Ümit Karan'ın atılmasıyla ilgili bir rapor, o zamanın gözlemcisi Osman Avcı tarafından TFF'ye verilirken söylenen cümleler şekli bu hale getiriyor

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