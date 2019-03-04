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  • Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

'ndan ve yorumu

, Fotomaç'taki köşesinden 'ın Erzurumspor maçını ve Yeni Malatyaspor- maçında 'ın pozisyonuna verilen penaltı kararını yorumladı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 10:03
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

, Fotomaç'taki köşesinden 'ın Erzurumspor maçını ve Yeni Malatyaspor- maçında 'ın pozisyonuna verilen penaltı kararını yorumladı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

geçen hafta hak etmediği bir şekilde son dakika golüyle kazandı.

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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Erzurum'dan da hak ettiği şekilde 1 puanla döndü. 3 puan çıkarsaydı Erzurum'a yazık olurdu.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok. Yani hiçbir şekilde buna sığınmasın.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak.

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