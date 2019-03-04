Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Başakşehir yorumu

Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinden Galatasaray'ın Erzurumspor maçını ve Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında Arda Turan'ın pozisyonuna verilen penaltı kararını yorumladı. Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinden Galatasaray'ın Erzurumspor maçını ve Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında Arda Turan'ın pozisyonuna verilen penaltı kararını yorumladı. Galatasaray geçen hafta hak etmediği bir şekilde son dakika golüyle kazandı. Erzurum'dan da hak ettiği şekilde 1 puanla döndü. Galatasaray 3 puan çıkarsaydı Erzurum'a yazık olurdu. Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok. Yani Galatasaray hiçbir şekilde buna sığınmasın. Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor. Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır. Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak.