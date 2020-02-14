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Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Süper Lig'de son iki hafta aldığı 1 puanla zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, fikstür avantajını kullanıp yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından istediği sonuçları alamayan Kanarya, başkent deplasmanını çıkış maçı olarak görüyor. Ligin 22. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe daha sonra evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbinin ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef bu maçları kayıpsız geçmek. Ersun Yanal, Ankaragücü ile başlayacak bu periyotta sakatlanan Garry Rodrigues yerine kimi oynatacağına da karar verdi. İşte Yanal'ın Ankaragücü planı ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...