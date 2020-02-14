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  • Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

kararını verdi! 'in yerine...

Süper Lig'de son iki hafta aldığı 1 puanla zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, fikstür avantajını kullanıp yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından istediği sonuçları alamayan Kanarya, başkent deplasmanını çıkış maçı olarak görüyor. Ligin 22. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe daha sonra evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbinin ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef bu maçları kayıpsız geçmek. Ersun Yanal, Ankaragücü ile başlayacak bu periyotta sakatlanan Garry Rodrigues yerine kimi oynatacağına da karar verdi. İşte Yanal'ın Ankaragücü planı ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 09:59
Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, ligde kötü günler geçiren başkent temsilcisinden 3 puanı alıp evinde oynayacağı derbisi ile birlikte yeniden çıkışa geçmek.

Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Ligin son iki haftasında ve ile karşılaşan , bu karşılaşmalardan 1 puanla ayrılmıştı. Bu sonuçların ardından 6. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveden çok da uzaklaşmamış oldu.

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Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

38 puanı bulunan , - Başakşehir maçının berabere tamamlanmasının ardından zirveyle arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başarmıştı. (1 maçı eksik 41 puanda)

Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Zirve yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı haftalarda fikstür avantajını kullanıp zirveye çıkmayı hedefleyen , bu karşılaşmalardan ilkini başkent deplasmanında oynayacak.

Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Bir sonraki hafta Kadıköy'de 'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de camia, bu karşılaşma için hedefi mutlak 3 puan olarak belirledi. Dev derbinin ardından ise Fenerbahçe'yi nispeten kolay bir fikstür bekliyor.

Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Sarı-lacivertliler 8 haftalık periyotta Antalyaspor (d), Denizlispor, Konyaspor (d), Kayserispor, Kasımpaşa (d), Yeni , Göztepe ve Gençlerbirliği (d) ile karşılaşacak. Kanarya ardından Sivasspor ve Beşiktaş (d) gibi iki zorlu mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe ligi evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı ile tamamlayacak.

Ersun Yanal kararını verdi! Garry Rodrigues'in yerine...

Ligin ilk yarısında fikstür avantajını değerlendiremeyen , derbisinin ardından çıktığı bu periyotta ve karşılaşmalarını sürpriz bir şekilde kaybetmiş, ve karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılmıştı.

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