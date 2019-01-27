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  • Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni Moses...

Teknik Direktörü , maçında kadroda önemli değişiklikler yapacak. Peki Yanal, yeni 'a kadroda yer verecek mi? İşte detaylar...

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 27.01.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 12:07
Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

İdmanın tamamında yer alan Nijeryalı oyuncu, fiziksel olarak hazır göründü.

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Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

Moses'ın teknik direktör 'la bir görüşme yaparak, "Fiziksel olarak eksiğim yok. Pazartesi akşamı (yarın) sahada olacak seviyedeyim. Eğer görev verirseniz elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

'ın Moses'dan hayli memnun olduğu, ilk 11'de olmasa da oyuncuyu Yeni Malatya maçının kadrosuna dahil etmeye karar verdiği kaydedildi.

Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

ERSUN YANAL'DAN KADROYA AYAR!

'de Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası kadroda önemli değişiklikler yapılacak.

Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

Sarı-lacivertlilerde yarınki maçında Şener, M.Topal, Valbuena, Benzia ve Slimani'nin yedeğe çekileceği öğrenildi

Ersun Yanal'dan 5 futbolcuya kesik! Yeni transfer Moses...

Bu oyuncuların yerine sağ bekte Isla, orta alanda Eljif ve Jailson, hücumda ise M.Ekici ve Soldado görev yapacak.

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