Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen iki takımın karşılaşması nefes kesecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Gaziantep maçından farklı 11'le sahaya çıkmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, orta alanı da Gustavo, Ozan ve Emre üçlüsüyle güçlü tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Medipol Başakşehir'de ise kart cezalısı Demba Ba ile sakatlığı süren Berkay yok. Her iki takım da Süper Lig'de son üç maçlarını kazandı. İşte zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'leri...