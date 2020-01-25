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  • Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

'dan flaş karar! İşte - maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen iki takımın karşılaşması nefes kesecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Gaziantep maçından farklı 11'le sahaya çıkmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, orta alanı da Gustavo, Ozan ve Emre üçlüsüyle güçlü tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Medipol Başakşehir'de ise kart cezalısı Demba Ba ile sakatlığı süren Berkay yok. Her iki takım da Süper Lig'de son üç maçlarını kazandı. İşte zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 02:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 06:53
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

'in 19'uncu haftasında ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. İşte 11'ler...

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE
ALTAY

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

ISLA

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

SERDAR

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

JAILSON

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

DIRAR

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

GUSTAVO

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