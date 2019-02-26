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  • Ersun Yanal'dan şok sözler: "Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız"

'dan şok sözler: "Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 16:55
Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

maçın ardından basın mensupları ile yaptığı kısa sohbette de ilginç açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

Tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

"Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim."

Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

"Zor bir süreçte göreve geldik. (Esprili şekilde) Geride kalan süreçte yaşlandık."

Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

"Takım kadrosu çok kalabalık. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde normal seviyeye getirmemiz gerekiyor."

Ersun Yanal'dan şok sözler: Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız

"Sezon sonu çok hızlı bir şekilde geliyor. Halen bu sıkıntılarla uğraşıyoruz."

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