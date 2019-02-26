Ersun Yanal'dan şok sözler: "Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal maçın ardından basın mensupları ile yaptığı kısa sohbette de ilginç açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal şunları söyledi: 'Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim.' 'Zor bir süreçte göreve geldik. (Esprili şekilde) Geride kalan süreçte yaşlandık.' 'Takım kadrosu çok kalabalık. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde normal seviyeye getirmemiz gerekiyor.' 'Sezon sonu çok hızlı bir şekilde geliyor. Halen bu sıkıntılarla uğraşıyoruz.'