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Erzurumsporlu 'in acı günü

, 'u 4-2 yendiği maç öncesi, temsilcisinin Fransız golcüsü acı bir haber aldı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 16:53
Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda Demir Grup ile karşılaştı.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

, konuk ettiği Demir Grup 'u 4-2 yendi.

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Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

Mavi-beyazlıların ligin devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg 08 FF'den transfer ettiği Rashad Muhammed, maç öncesi acı haber aldı.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

'in Norveç'te yaşayan sevgilisinin trafik kazasında öldüğü haberi verildi.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

Büyük üzüntü yaşayan futbolcu, acısına rağmen Sivas maçında oynamak istediği bildirdi.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

Rashad, maç kadrosunda yedekler arasında yer aldı. Muhammed 63'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

İşte - Demir Grup maçından kareler...

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