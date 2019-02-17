Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor'u 4-2 yendiği maç öncesi, Erzurum temsilcisinin Fransız golcüsü Rashad Muhammed acı bir haber aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi. Mavi-beyazlıların ligin devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg 08 FF'den transfer ettiği Rashad Muhammed, maç öncesi acı haber aldı. Rashad Muhammed'in Norveç'te yaşayan sevgilisinin trafik kazasında öldüğü haberi verildi. Büyük üzüntü yaşayan futbolcu, acısına rağmen Sivas maçında oynamak istediği bildirdi. Rashad, maç kadrosunda yedekler arasında yer aldı. Muhammed 63'üncü dakikada oyuna dahil oldu. İşte Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçından kareler...