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  • Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

Eski yöneticisi açıkladı: tamam!

'la yollarını ayırması beklenen milli stoper 'in 'ye transferi ile ilgili sıcak gelişmeler var. İşte detaylar ve açıklamalar...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 10:39
Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

'la yollarını ayırması beklenen milli stoper 'in 'ye transferi ile ilgili sıcak gelişmeler var. İşte detaylar ve açıklamalar...

Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

'da gözden çıkarılan 'in 'ye transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kanarya'nın transferini bitirdiğini öne sürdü.

Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

Hakan Bilal Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " tamam" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

2016 yılında Bursaspor'dan 'a transfer olan , sarı kırmızılıların gözde oyuncularından biriydi.

Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

'da 51 resmi mücadelede forma terleten , 5 gol attı 3 asist yaptı.

Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

Deneyimli savunma oyuncusu 19 sarı kart görürken, 1 de kırmızı kart gördü.

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