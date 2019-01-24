Eski Fenerbahçe yöneticisi açıkladı: Serdar Aziz tamam!

Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen milli stoper Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili sıcak gelişmeler var. İşte detaylar ve açıklamalar... Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen milli stoper Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili sıcak gelişmeler var. İşte detaylar ve açıklamalar... Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kanarya'nın Serdar Aziz transferini bitirdiğini öne sürdü. Hakan Bilal Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Serdar Aziz tamam' ifadelerini kullandı. 2016 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz, sarı kırmızılıların gözde oyuncularından biriydi. Galatasaray'da 51 resmi mücadelede forma terleten Serdar Aziz, 5 gol attı 3 asist yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu 19 sarı kart görürken, 1 de kırmızı kart gördü.