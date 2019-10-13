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  • Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

Futbol dünyasında adından söz ettiren pek çok başarılı futbolcu ve spor insanının estetik operasyonları geçirdiğini biliyor muydunuz? Sahada oynadıkları başarılı futbolun yanı sıra görünüşleriyle de isimlerinde söz ettiren futbolcuların estetik olmadan önceki halleri görenleri şaşkına çeviriyor. İşte yerli ve yabancı futbolcu ve spor insanlarının estetik olmadan önceki şaşırtan görüntüleri…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 22:45
Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

Yeşil sahalarda boy gösteren ünlü futbolcuların ve spor insanlarının yeşil sahalrdaki performansalrının yanı sıra dış görünüşlerine de önem verdiklerini zaten biliyoruz. Ancak ortaya çıkan yıldız oyuncuların ve spor insanlarının estetik yaptırmadan önceki halleri görenleri şaşkınlığa uğratıyor. İşte o kareler…

Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

İşte futbol dünyasında estetikli isimler...

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Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

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Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

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Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

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Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

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Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

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