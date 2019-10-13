Estetik yaptıran futbolcuların eski halleri şaşkına çeviriyor! İşte ünlü futbolcuların estetik olmadan önceki halleri…

Futbol dünyasında adından söz ettiren pek çok başarılı futbolcu ve spor insanının estetik operasyonları geçirdiğini biliyor muydunuz? Sahada oynadıkları başarılı futbolun yanı sıra görünüşleriyle de isimlerinde söz ettiren futbolcuların estetik olmadan önceki halleri görenleri şaşkına çeviriyor. İşte yerli ve yabancı futbolcu ve spor insanlarının estetik olmadan önceki şaşırtan görüntüleri…