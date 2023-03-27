EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinin ikinci haftası başladı. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak. Maçları canlı yayın üzerinden takip edenler EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları takvimi