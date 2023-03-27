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Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:41

EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinin ikinci haftası başladı. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak. Maçları canlı yayın üzerinden takip edenler EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları takvimi

EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

EURO 2024 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonarı Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor. A Milli Takım ise D Grubu'nda yer alıyor. Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak. Maç takvimini merak ederek canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var, bugünkü maç programı nasıl sorusuna yanıt arıyor. İşte EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

EURO 2024 ELEMELERİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı

B GRUBU

21.45 İrlanda-Fransa

21.45 Hollanda-Cebelitarık

E GRUBU

21.45 Moldova-Çekya

21.45 Polonya-Arnavutluk

F GRUBU

21.45 İsveç-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Estonya

G GRUBU

21.45 Karadağ-Sırbistan

21.45 Macaristan-Bulgaristan

EURO 2024 ELEMELERİ 28 MART SALI MAÇ PROGRAMI

A GRUBU

19.00 Gürcistan-Norveç

21.45 İskoçya-İspanya

D GRUBU

21.45 Türkiye-Hırvatistan

21.45 Galler-Letonya

I GRUBU

21.45 İsviçre-İsrail

21.45 Romanya-Belarus

21.45 Kosova-Andorra

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EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE KAÇ GRUP VAR, GRUPTAN HANGİ TAKIMLAR ÇIKIYOR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonarı Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor. A Milli Takım ise D Grubu'nda yer alıyor.

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları
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