EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE KAÇ GRUP VAR, GRUPTAN HANGİ TAKIMLAR ÇIKIYOR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonarı Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor. A Milli Takım ise D Grubu'nda yer alıyor.

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.