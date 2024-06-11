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Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:03

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye'nin maç programı

EURO 2024 maç takvimi araştırılıyor. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlıyor. EURO 2024'ün finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın da boy göstereceği dev turnuvanın fikstürü belli oldu. Türkiye'nin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ''EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte EURO 2024 Türkiye fikstürü ve maç tarihleri...

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 Türkiye maç programı belli oldu. 14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne bu büyük turnuvanın müdavimlerinden Almanya ev sahipliği yapacak. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek. A Milli Futbol Takımımızın hangi grupta yer aldığı ve rakipleri turnuva öncesi merak edilen konulardan biri oldu. Peki, EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte EURO 2024 Türkiye fikstürü ve maç programı...

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. edisyonu olan UEFA EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

EURO 2024, 14 Haziran'da Münih'teki Allianz Arena'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. Futbolseverler, bu dönemde Avrupa'nın en iyi takımlarının kıyasıya mücadelesine tanık olacak.

1 ay sürecek dev turnuvada oynanacak maçlar; TRT'nin dijital platformu tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

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EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 TÜRKİYE HANGİ GRUPTA OYNANACAK?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda yer alıyor.

Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'lu Ay-yıldızlıların EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 TÜRKİYE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türkiye, dev turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 TÜRKİYE FİKSTÜRÜ VE MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)

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