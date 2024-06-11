EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye’nin maç programı

EURO 2024 Türkiye maç programı belli oldu. 14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne bu büyük turnuvanın müdavimlerinden Almanya ev sahipliği yapacak. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek. A Milli Futbol Takımımızın hangi grupta yer aldığı ve rakipleri turnuva öncesi merak edilen konulardan biri oldu. Peki, EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte EURO 2024 Türkiye fikstürü ve maç programı...