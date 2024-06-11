Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:03
EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ || EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye'nin maç programı
EURO 2024 maç takvimi araştırılıyor. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlıyor. EURO 2024'ün finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın da boy göstereceği dev turnuvanın fikstürü belli oldu. Türkiye'nin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ''EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte EURO 2024 Türkiye fikstürü ve maç tarihleri...