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Haberler Galeri EURO 2024'te Türkiye'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:57

EURO 2024'te Türkiye'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor... A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Türkiye, Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen 8 takımın yarı finale ve finale yükselme ve şampiyon olabilme ihtimalleri açıklandı. İşte Türkiye'nin şampiyonluk ihtimali...

EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı ve Merih attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup etti.

EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

Adını çeyrek finale yazdıran Türkiye, Hollanda'nın rakibi oldu. Zorlu karşılaşma cumartesi günü 22:00'da başlayacak.

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EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

Opta, çeyrek finale yükselen takımların yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. İşte Türkiye'nin yarı final ve finale oynama ve şampiyonluk olma ihtimalleri...

EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

İSPANYA

Yarı final: %55.07
Final: %30.62
Şampiyonluk: %19.48

EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...

İNGİLTERE

Yarı final: %65.12
Final: %41.43
Şampiyonluk: %18.98

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