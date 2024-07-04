Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:57
EURO 2024'te Türkiye'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! İşte çeyrek finale yükselen takımların oranları...
EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor... A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Türkiye, Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen 8 takımın yarı finale ve finale yükselme ve şampiyon olabilme ihtimalleri açıklandı. İşte Türkiye'nin şampiyonluk ihtimali...