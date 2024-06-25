Giriş Tarihi: 25.06.2024 11:48
EURO 2024'ü sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu açıkladı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak Real Madrid'e transfer olan, şimdilerde EURO 2024'e herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler de listedeki yerini aldı. Milli futbolcumuz, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...