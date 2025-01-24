Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
16:39
EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
THY Euroleague'in 23. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, Yunanistanlı rakibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Son maçlarında elde ettiği seri galibiyetlerle yükselişe geçen ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe Beko, bu kritik mücadeleyi kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmaya çalışacak.Basketbol severler büyük karşılaşma için heyecanla bekliyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?