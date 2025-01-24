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Haberler Galeri EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:39

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'in 23. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, Yunanistanlı rakibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Son maçlarında elde ettiği seri galibiyetlerle yükselişe geçen ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe Beko, bu kritik mücadeleyi kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmaya çalışacak.Basketbol severler büyük karşılaşma için heyecanla bekliyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko 23.hafta mücadelesi gerçekleşiyor. Sarı lacivertliler deplasmanda da seri galibiyetlerine devam etmek ve zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. 35 puanla 2. Sırada yer alan takım bu maçta Yunan ekibi karşısında üstünlük kurmak istiyor. Peki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko THY Euroleague 23. hafta maçı 24 Ocak Cuma TSİ ile 22:15'te başlayacak.

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EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINI BIRAKMAK İSTEMİYOR!

THY Euroleague'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak formunu yükselten Fenerbahçe Beko, eksik bir maçı olmasına rağmen puan tablosunda 2. sıraya kadar tırmandı. Olympiakos karşısında elde edilecek bir zafer, puanların eşitlenmesini sağlarken, eksik maçın da kazanılması durumunda Fenerbahçe Beko'nun 3 puan farkla avantaj yakalaması anlamına gelecek.

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

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