EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI: Olympiakos- Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINI BIRAKMAK İSTEMİYOR!

THY Euroleague'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak formunu yükselten Fenerbahçe Beko, eksik bir maçı olmasına rağmen puan tablosunda 2. sıraya kadar tırmandı. Olympiakos karşısında elde edilecek bir zafer, puanların eşitlenmesini sağlarken, eksik maçın da kazanılması durumunda Fenerbahçe Beko'nun 3 puan farkla avantaj yakalaması anlamına gelecek.