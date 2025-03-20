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Haberler Galeri EUROLEAUGE'DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:27

EUROLEAUGE'DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında basketbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Salle Gaston Medecin'de gerçekleşecek bu heyecan verici karşılaşma öncesinde, Monaco-Fenerbahçe Beko maçının tarihi ve saati basketbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da şu ana kadar oynadığı 29 karşılaşmada 20 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu ve 2. sırada yer alıyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar…

EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zirveye tutunabilmek için Monaco deplasmanına çıkıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadele, üst sıralarda yer almak adına kritik bir adım olacak. Monaco, şu anki performansıyla 4. sırada yer alıyor ve 17 galibiyet, 12 mağlubiyetle EuroLeague'de iddialı bir konumda bulunuyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague'deki bu önemli karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde Monaco ile karşılaşacak. Monaco-Fenerbahçe Beko karşılaşması, 20 Mart Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

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EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport 1 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA

Fenerbahçe Beko, ligde son 3 maçını üst üste kazanarak 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada ise Fransız ekibi Monaco, Fenerbahçe'yi 99-69 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, EuroLeague'de oynadığı son 3 maçı kazandı.
İki takım arasındaki son 3 maçı deplasman ekipleri kazandı.
AS Monaco'nun ev sahibi olduğu son 5 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
AS Monaco, EuroLeague'de evinde ortalama 88,64 sayı atarken 84,36 sayı yedi.