EUROLEAUGE’DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zirveye tutunabilmek için Monaco deplasmanına çıkıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadele, üst sıralarda yer almak adına kritik bir adım olacak. Monaco, şu anki performansıyla 4. sırada yer alıyor ve 17 galibiyet, 12 mağlubiyetle EuroLeague'de iddialı bir konumda bulunuyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague'deki bu önemli karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…