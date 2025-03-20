Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
09:27
EUROLEAUGE'DE MAÇ HEYECANI! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında basketbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Salle Gaston Medecin'de gerçekleşecek bu heyecan verici karşılaşma öncesinde, Monaco-Fenerbahçe Beko maçının tarihi ve saati basketbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da şu ana kadar oynadığı 29 karşılaşmada 20 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu ve 2. sırada yer alıyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar…