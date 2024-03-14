EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı Aylık Paket: 129,00 TL

Reklamsız Aylık Paket: 179,00 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 289,00 TL

Reklamsız Aylık Paket: 339,00 TL