Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:59

EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

EXXEN canlı izle UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugünkü fikstürde ülkemiz temsilcisi Fenerbahçe Union Siant maçı, Slavia Prag- Milan, Rangers Benfica, Villarreal Marsilya maçı Elektronik cihazlardan erişebilen platform Exxen canlı maç izle başlığıyla takibe alındı. Platforma yeni girecekler üyelik ücreti konusunda araştırmalara başladı. İşte, 14 Mart 2024 Exxen canlı yayın izle HD ekranı...yer alıyor.

EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları Fenerbahçe Union Siant maçı Exxen Spor canlı yayın ile takip edilecek. Tüm Avrupa maçlarının yayımlandığı platformda sporseverler ekran başında yerini aldı. Exxen canlı izle ekranı 14 Mart Salı günü ekranlara gelecek maçlarla araştırılıyor. İşte, detaylar...

EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI 14 MART

20:45 UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag - Milan EXXEN

20:45 UEFA Avrupa Ligi Villarreal - Marsilya EXXEN

20:45 UEFA Avrupa Ligi West Ham United - Freiburg EXXEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI 14 MART

20:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Fiorentina - Maccabi Haifa EXXEN

20:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise EXXEN

EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı Aylık Paket: 129,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 179,00 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 289,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 339,00 TL

EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi maçları izle, FB- Union Siant, Prag- Milan

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir ve Arsenal Porto ile Barcelona Napoli canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA